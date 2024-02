OL ‍: Caqueret explique le renouveau lyonnais

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Mal en point pendant une bonne partie de son match face à Montpellier, l’Olympique Lyonnais a réussi à renverser la tendance en fin de rencontre pour l’emporter finalement 2-1. Un succès qui valide le renouveau lyonnais.

Petit à petit, le club rhodanien sort de la crise. Il faut dire que l’OL vient de vivre une semaine assez folle, entre sa victoire dans l’Olympico contre Marseille le week-end dernier (1-0), sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France face à Lille mercredi (2-1) et son succès primordial à Montpellier ce dimanche (2-1). Ce dernier rendez-vous était pourtant bien mal embarqué, sachant que pendant une heure, l’OL était loin d'imaginer une victoire suite à l’ouverture du score du MHSC par l’intermédiaire de l’ancien Stéphanois Nordin (23e). Mais grâce à des buts des sauveurs maison, à savoir Lacazette (74e) et Caqueret (82e), Lyon a finalement renversé la vapeur pour s'adjuger une cinquième victoire en sept journées de championnat. Avec ce bon résultat contre un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, l’OL se donne de l’air en prenant trois points d’avance sur le barragiste, Lorient, depuis sa treizième place au classement. Cette victoire acquise au mental représente assez bien le nouvel OL, celui construit par Pierre Sage depuis quelques semaines. Après la rencontre, Maxence Caqueret, auteur du magnifique but victorieux, s’est réjoui du nouvel état d’esprit des Gones.

« C'est surtout la mentalité qui a changé »

« Je pense que c'est le nouveau visage de cette équipe : on ne lâche rien, on arrive à garder la bonne mentalité du début à la fin. C'est ce qu'on a pu voir contre Montpellier ce dimanche en marquant en fin de match et en gagnant. On avait à cœur d'enchaîner un troisième match avec une victoire sachant qu'on était à égalité de points avec Montpellier. Maintenant, il va falloir enchaîner contre Nice, être costaud et bien se préparer. Les raisons du renouveau ? C'est un tout. Le coach Pierre Sage a réussi à mettre en place ce qu'il voulait, il a pris le temps de bien nous expliquer ses tactiques et le projet qu'il voulait amener. Les recrues nous font aussi beaucoup de bien. Mais c'est surtout la mentalité qui a changé. On sent un vrai groupe qui a envie de remonter au classement et de gagner ses matchs. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui », a expliqué, au micro de Canal+ Foot, le héros lyonnais du jour, qui voit que son OL est en train de redevenir le grand club qu’il a été ces dernières années.