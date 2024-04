OL ‍: Caqueret conseiller de John Textor pour ce choix crucial

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Depuis que Piere Sage a pris les commandes de l'Olympique Lyonnais, le club s'est métamorphosé et a retrouvé de la constance et des résultats. Maxence Caqueret milite pour que son coach prolonge la saison prochaine.

Si Pierre Sage est celui qui a permis à l'OL de croire de nouveau à une place en Coupe d'Europe et surtout, de rapidement s'éloigner de la zone rouge en Ligue 1, il n'a qu'un contrat d'intérim. Néanmoins, compte tenu de son travail effectué à Lyon, il n'est pas impossible que John Textor décide de lui faire confiance pour la saison prochaine, malgré son manque d'expérience. Pierre Sage a les supporters de son côté mais également une grosse partie du vestiaire lyonnais, notamment Maxence Caqueret, qui a loué les qualités de son entraîneur lors d'une interview accordée au journal Le Progrès : « Pierre Sage est quelqu’un de très professionnel surtout, et on pourrait croire qu’il a déjà fait ce métier depuis longtemps. C’est quelqu’un de très intelligent, très réfléchi. C’est vraiment bien d’avoir des discussions avec lui, il n’est pas fermé à l’idée d’avoir tort. Or tout le monde n’a pas cette qualité. »

Maxence Caqueret est sous le charme de Pierre Sage

Également qualifié en finale de la Coupe de France, le club rhodanien a dépassé les attentes après un début de saison calamiteux. Le milieu de terrain français estime que Pierre Sage mérite de prolonger son aventure avec l'OL car c'est grâce à lui que les Gones sont actuellement si proches de l'Europe. « Ce n’est pas souvent nous qui décidons, voire jamais. Mais Pierre a démontré qu’il était capable. Il a su, avec l’aide du staff et les joueurs, remonter la barre, nous mener en finale de Coupe, avec une fin de saison hyper ambitieuse. Les comptes seront faits à la fin, mais je pense qu’il mérite de continuer l’aventure » a ajouté le joueur de 24 ans lorsqu'on lui a demandé si Pierre Sage devait rester à l'OL la saison prochaine.