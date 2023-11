OL ‍: C'est mort pour Grosso, il ne s'en remettra pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est plus que jamais en crise sportive et institutionnelle. Fabio Grosso pourrait déjà prendre la porte dans les prochaines heures. Pour un consultant spécialisé sur Lyon, il sera impossible de voir l'entraineur italien remonter la pente.

Pour Fabio Grosso, la défaite à domicile de l'OL contre le LOSC dimanche soir pourrait être celle de trop. L'entraineur italien n'a pas la solution et se serait mis à dos certains cadres du vestiaire. Le champion du monde 2006 sera convié à un entretien avec John Textor dans les prochaines heures et le propriétaire étasunien de l'OL pourrait bien décider de lui indiquer la sortie. Pour certains, il n'y a même pas d'autres possibilités. Ce n'est pas Sofiane Zouaoui de Winamax qui dira le contraire...

Grosso déjà condamné à l'OL ?

Sur son compte X, le consultant a en effet dévoilé le fond de sa pensée sur le dossier Fabio Grosso. Selon lui, l'Italien est plus que jamais fragilisé. « Il est cuit malheureusement pour lui et pour le club qui va devoir trouver autre chose. Le match de dimanche et la réunion à venir dont le contenu dit qu’il sera remis en question dans son fonctionnement le tuent. Aucun coach ne survit à ça. (...) Quand je dis le club, je parle du club. Perte de temps… », a notamment indiqué Sofiane Zouaoui, qui se prépare donc à un nouveau changement d'entraineur à l'OL dans les prochains jours. Si tel était le cas, les Gones n'auront plus le droit à l'erreur, sous peine de jouer le maintien jusqu'aux dernières journées de Ligue 1. A noter que les prochaines rencontres de Lyon en championnat ont de quoi faire peur aux fans, car elles seront à Lens puis à Marseille. De quoi y voir encore un peu plus clair sur ce que peut vraiment espérer l'OL cette saison sur la scène nationale.