OL : C'est la ruée des agents, Textor va les faire pleurer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais patron de l'Olympique Lyonnais, John Textor va devoir gérer son premier marché des transferts version OL. L'homme d'affaires américain est prié de ne pas tomber dans le piège du mercato.

C’est officiel depuis lundi, John Textor est le propriétaire de l’Olympique Lyonnais qui rejoint la structure Eagle Football. Pour les supporters de l’OL, c’est un mélange de soulagement et d’interrogations, car on ne sait pas réellement comment l’actuel boss de Botafogo va gérer le club, et cela même si Jean-Michel Aulas sera le patron au quotidien. Et on devrait vite savoir ce que le millionnaire américain de 57 ans va faire, puisque dans 11 jours débutera le mercato d’hiver. Alors que l’équipe de Laurent Blanc ne parvient pas à raccrocher aux places européennes, et que l’idée même de finir sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison semble illusoire, on devrait vite savoir si le mois de janvier 2023 marque le début d’une nouvelle ère dans la manière de se renforcer du côté de Lyon. Interrogé sur ce sujet, John Textor a dit qu’il ne ferait pas n’importe quoi et cela rassure déjà certains consultants.

L'OL va recevoir des offres par centaines au mercato

Au micro de RMC, Sébastien Piocelle, ancien milieu de terrain, avoue qu’il est plutôt rassuré par les propos de John Textor, et qu’il espère que ce dernier gardera le même cap, malgré les tentations qui vont se multiplier au mercato. « Ce n’était pas péjoratif, mais Lyon était un des derniers clubs gérés à l’ancienne avec un président qui était là depuis longtemps et qui appartenait à un groupe français. Je ne pense pas que les nouveaux propriétaires vont tout changer, ils peuvent s’appuyer sur un centre de formation qui fonctionne très bien. Mais le choix des hommes va être important pour la suite, mais il faut quand même que cet ADN Olympique Lyonnais reste en haut lieu en utilisant bien l’argent qui va être investi. Que John Textor ne sorte pas le chéquier dès le prochain mercato, ce n’est pas plus mal finalement. Car là, ils vont être sollicités par tous les agents qui vont vouloir placer des joueurs, mais ils seront capables de faire un joueur vraiment si le coach le veut parce qu’ils auront les moyens. Mais Textor ne claquera pas l’argent à tout va dans les prochaines semaines et c’est plutôt sain d’avoir ce discours-là », avoue le consultant du média tricolore.