OL : Lyon a fini par déprimer Thiago Mendes

Dans : OL.

En petite forme il y a encore quelques semaines, Thiago Mendes était dans de bien meilleures dispositions face à Metz puis Toulouse. Sous Rudi Garcia, le Brésilien retrouve la forme… et le moral.

Titulaire au côté de Lucas Tousart dans le 4-4-2 instauré par l’ancien coach de Marseille, l’ancien milieu défensif du LOSC va mieux. Interrogé par L’Equipe, il est revenu sur les raisons de son immense coup de mou. Et pour lui, tout se jouait dans la tête, avec une petite déprime liée aux mauvais résultats de l’Olympique Lyonnais sous Sylvinho.

« Je suis passé par un moment difficile, mais je pense qu'il faut aussi être un peu patient. On vient d'enchaîner deux victoires après une série de résultats très négatifs. Petit à petit tout se répare, se règle. Naturellement, je dirais. Ces deux victoires nous ont remonté le moral… Ce n'est pas que je n'étais pas en forme. Mais le manque de résultats m'a beaucoup affecté. C'est vrai aussi pour d'autres. Le manque de résultats, ça touche une équipe entière. On a enchaîné les matches sans résultats alors qu'ils pouvaient tout aussi bien tourner dans l'autre sens. Au bout d'un moment, ça vous atteint. Personnellement j'ai travaillé, travaillé, et là je commence, comme l'équipe, à en récolter les fruits » a indiqué Thiago Mendes, pour qui Rudi Garcia est parvenu à rebooster le moral des troupes à l’Olympique Lyonnais.