OL : Bruno Genesio est-il cramé ? Il se pose la question !

Dans : OL, Ligue 1.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Bruno Genesio saura dans quelques jours si Jean-Michel Aulas le prolonge à son poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Du côté des supporters, on a tranché en conseillant fortement au président rhodanien de ne pas renouveler le bail de Bruno Genesio. Journaliste pour le journal L’Equipe, Bilel Ghazi n’a lui pas de position ferme et définitive à ce sujet. Il se demande simplement si Bruno Genesio est encore assez frais psychologiquement après trois ans et demi à l’OL pour continuer sa mission chez les Gones.

« Si tous les Twittos sont anti-Genesio ? Je ne sais pas, mais leur parole porte beaucoup c’est vrai. Au-delà du jugement des compétences de l’entraîneur, la question qu’il faut se poser c’est avant tout une question de cycle. Dans le football moderne, peut-on garder la même force et la même influence dans le management plus de trois ans et demi ? J’ai failli dire en prenant l’exemple de Zidane qu’un cycle d’entraîneur dure trois ans, ce n’est pas un bon exemple car il est revenu (rires). Mais c’est vrai que aujourd’hui c’est tellement prenant comme métier d’un point de vue psychologique, va-t-il être encore assez frais psychologiquement pour être à la tête de l’OL ? Au-delà d’être pro ou anti, pour moi la vraie question c’est de savoir si son cycle doit s’étendre au-delà de trois ans et demi » a confié le spécialiste de l’OL pour le quotidien national, sur le site Olympique-et-Lyonnais. Alors Bruno Genesio, stop ou encore ? Réponse dans quelques jours…