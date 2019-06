OL : Bruno Génésio est cash, il ne lui a manqué qu'une chose à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis la fin de la saison dernière, Bruno Génésio n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Le technicien de 52 ans a été remplacé par Sylvinho sur le banc de touche du club rhodanien. Au final, son bilan après trois ans et demi à la tête de l’OL n’est pas forcément bon... Puisqu’à part des places sur le podium en Ligue 1 et des qualifications en Ligue des Champions, Génésio n’a pas remporté le moindre trophée chez les Gones. La faute à son manque d’emprise sur un groupe composé essentiellement de jeunes ? Pas du tout, si l’on en croit les dires de l’entraîneur français.

« Il y a eu des coups de pied aux fesses, individuellement ou collectivement. Même si je ne l’ai jamais dit, car j’avais choisi de protéger mes joueurs. De leur dire en interne ce que j’avais à leur dire. Ça ne regardait personne d’autre. C’est mon caractère, c’est ma façon de fonctionner, et ce sera toujours comme ça, quelque soit l’endroit où je suis. Mais ce groupe était très immature. Il a certainement manqué un, deux voire trois vrais leaders, avec de l’expérience et qui avaient déjà gagné quelque chose. Ils auraient pu recadrer les choses sur le terrain par moments, que ce soit en excès de confiance ou en période de doutes. Ça nous aurait permis de faire une meilleure saison. Notamment en championnat, où on a perdu des points bêtement. Le PSG, c’était impossible de les inquiéter. Mais on aurait dû finir à la seconde place, même si Lille a fait une saison exceptionnelle dans la régularité », a avoué, sur RMC, Génésio, qui sait donc pourquoi il a échoué à l’OL en fin de saison dernière, et notamment en Coupe de France, alors qu’une prolongation l’attendait...