OL ‍: Bruno Genesio de retour, c'est bouillant ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL n'a plus d'entraineur, et John Textor vient de rencontrer Bruno Genesio. L'ancien coach du Stade Rennais pourrait revenir, même si son retour ferait couler beaucoup d'encre.

L’Olympique Lyonnais n’a plus d’entraineur depuis ce jeudi matin. La réunion entre John Textor et Fabio Grosso n’a pas débouché sur un accord pour prolonger l’aventure plus longtemps. L’entraineur italien a donc pris la porte et ne continuera pas son passage très compliqué à Lyon, où il n’a pas pu empêcher son équipe de stagner à cette inquiétante dernière place du championnat.

Textor-Genesio, la rencontre a déjà eu lieu

Présent à Lyon actuellement, John Textor n’entend pas perdre de temps. Si Pierre Sage va diriger les prochaines séances en tant que directeur du centre de formation, le propriétaire américain cherche déjà le successeur de Fabio Grosso. Le premier rendez-vous concret a eu lieu, et c'était dès ce mercredi avec Bruno Genesio. Selon Lyon Fan TV, qui annonçait avant l’heure le départ de l’entraineur italien, la rencontre avec l’ancien entraineur de l’OL, désormais libre depuis son départ récent du Stade Rennais, a eu lieu au domicile de l’entraineur français. Ce dernier était présent dans les tribunes du Groupama Stadium lors du match face à Lille dimanche dernier, où il était venu en tant que voisin et passionné, mais finalement pas uniquement.

Cet intérêt a en tout cas été confirmé par plusieurs sources ce jeudi, après l’annonce de la mise à pied de Fabio Grosso. Foot Mercato assure ainsi que Bruno Genesio est pour le moment le premier choix de la direction lyonnaise, et l’ancien coach rhodanien possède de gros appuis en interne avec Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette bien évidemment. Avant d’être poussé vers la sortie à l’OL en 2019, Bruno Genesio possédait en effet l’appui total de son vestiaire, même si les supporters avaient tout fait pour forcer Jean-Michel Aulas à s’en séparer. Nul doute qu’un retour ne ferait pas l’unanimité et ferait couler beaucoup d’encre, même si à l’époque, l’OL était régulièrement sur le podium de Ligue 1 et repartait avec la victoire dans 55 % de ses matchs disputés sous « Pep » Genesio.