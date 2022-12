OL : Boateng viré, sa réponse est stupéfiante

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jérôme Boateng ne s'est jamais imposé à l'Olympique Lyonnais, même si Laurent Blanc a tenté de le relancer. Mais le défenseur allemand dément être poussé vers la sortie lors du mercato d'hiver.

Arrivé à Lyon dans un mouvement de panic buy au mercato estival 2021, Jérôme Boateng entame désormais les derniers mois de son contrat avec le club de John Textor, et l’heure n’est pas du tout à une prolongation, même s’il se dit que le défenseur allemand n’y serait pas opposé. Ces derniers jours, c’est même un scénario opposé qui était évoqué dans plusieurs médias, à savoir que les dirigeants de l’OL auraient clairement demandé à Jérôme Boateng de se trouver un club dès le mois de janvier, quitte à lui donner un bon de sortie sous forme d’une fin de contrat anticipé et d’un transfert libre. Autrement dit, le défenseur de 34 ans aurait été poliment poussé vers la sortie par l’Olympique Lyonnais, histoire de faire de la place dans le vestiaire et de soulager la masse salariale, Boateng n’étant pas venu pour rien en août 2021. Cependant, le défenseur a fermement démenti cette version.

Boateng n'abandonnera pas Lyon

S’exprimant dans les colonnes du très sérieux média sportif allemand Kicker, Jérôme Boateng a balayé d’un revers de la main les rumeurs qui affirmaient que l’Olympique Lyonnais lui avait conseillé de vite se trouver un club à l’ouverture du marché hivernal des transferts. « Depuis que Laurent Blanc est notre entraîneur, les choses vont très bien pour moi (...) La confiance et l'opinion de l'entraîneur sont importantes pour moi, tout le reste n'a pas d'importance. Un départ à la demande de l’OL ? Personne du club n'en a parlé à moi ou à mon agent. Je n’ai pas discuté avec d’autres clubs et je me concentre à 100 % sur le fait de me remettre rapidement en forme. Je pense être prêt à rejouer le jour de l'An contre Clermont », a précisé Jérôme Boateng, histoire que les choses soient claires entre lui et l'Olympique Lyonnais.