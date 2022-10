OL : Boateng viré, les supporters le condamnent

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

En septembre 2021, Jérôme Boateng rejoignait l'OL. Un sacré coup en apparence pour les dirigeants rhodaniens.

Jérôme Boateng est un joueur confirmé au plus haut niveau. Notamment vainqueur de la Coupe du monde avec l'Allemagne et de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, le défenseur central allemand n'a plus grand-chose à prouver. En fin de contrat en Bavière, Boateng a néanmoins voulu se lancer un nouveau challenge en signant à l'OL. Une arrivée qui a très vite charmé les fans du club, contents à l'idée de pouvoir compter sur un joueur du calibre de l'Allemand. Mais voilà, Boateng a très vite déçu sur les terrains. Idem en dehors, alors que son nom est notamment cité dans une affaire de suicide. En effet, le défenseur central fait l’objet d’accusations des médias allemands au sujet du suicide de son ex-compagne Katarzyna Lenhard, survenu le 9 février 2021.

Boateng, ça ne passe plus du tout !

Laurent Blanc a retenu 2️⃣2️⃣ joueurs pour le match à Montpellier. 🔴🔵 #MHSCOL pic.twitter.com/UX4fTzhXMc — Olympique Lyonnais (@OL) October 21, 2022

Des accusations sous fond de violences conjugales. Dans cette affaire, Boateng aurait même obligé son ex-compagne à signer contre sa volonté un accord de confidentialité le 25 janvier 2021, soit quelques jours avant sa mort. C'en est trop pour les fans de l'OL, qui se demandent bien comment les Gones ont pu recruter Jérôme Boateng. Sur Twitter notamment, on pouvait voir des commentaires assez cinglants, comme : « Que ça soit confirmé ou pas, comment un club comme l'OL a pu passer à côté d'une telle affaire et employer ce mec ? De l'amateurisme, c'est incroyable » ; « J'en vois beaucoup qui s'en bra*lent de l'extra sportif pour Boateng. J'arrive pas perso, pour moi l'OL a des valeurs qui sont fortes, et c'est pour ça que j'aime ce club. Garder Boateng c'est une insulte pour ces valeurs, sans parler des féminines... » ; « Quand on est l'OL, un club qui se veut progressiste sur le droit des femmes et met en avant la cause féministe avec en prime la meilleure équipe de football féminin de l'histoire, garder Boateng est une honte absolue » ou encore « Ce qui sort sur Boateng c'est un motif de licenciement direct. Pas de c*nnards de ce genre a l'OL ». Pour le moment, l'OL n'a pas réagi aux informations sorties sur l'Allemand, qui figure même dans le groupe de Laurent Blanc pour le déplacement en Ligue 1 de ce samedi sur la pelouse de Montpellier.