OL : Boateng opéré, Lyon se met à ses genoux

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la trêve provoquée par le Mondial, l'Olympique Lyonnais va devoir faire sans Jérôme Boateng. Le défenseur allemand a en effet été opéré du genou et son absence fait réfléchir Laurent Blanc.

« J’ai subi une arthroscopie du genou et je manquerai donc notre dernier match de l'année au Groupama stadium ce vendredi. Je suis sûr que les gars obtiendront la victoire. Je reviens vite ». C’est dans un message diffusé via les réseaux sociaux, et en l’illustrant avec une photo où on le voit dans son lit d’hôpital que Jérôme Boateng a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi qu’il venait de subir une intervention chirurgicale au ménisque, deux jours après avoir été touché au genou contre l'Olympique de Marseille. Forcément, ce genre d’opération nécessite une longue rééducation, et si l’absence du défenseur allemand de l’Olympique Lyonnais est évidemment acquise vendredi soir pour la réception de l’OGC Nice à Lyon, il ne devrait pas faire son retour avant un bon mois, selon la version communiquée par son entourage au quotidien sportif. Le timing n’est donc pas le pire pour Jérôme Boateng, puisque la saison ne reprendra que le mercredi 28 décembre avec un déplacement à Brest pour l’OL.

Boateng de retour le 28 décembre pour Brest-OL ?

Cependant, cette intervention n’est pas anodine pour un joueur de 34 ans, et comme Laurent Blanc en avait fait l’homme de base de sa défense, après une mise au placard par Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais doit rester attentif au fait que Jérôme Boateng reviendra relativement vite et surtout avec 100% de ses moyens. Selon L'Equipe, si l’entraîneur de l’OL trouvera une solution de dépannage pour le match contre Nice, le retour de Thiago Mendes dans un poste purement défensif étant envisagé, c'est la gestion de l'effectif à long terme qui fait que Jean-Michel Aulas et le staff de Lyon pensent déjà à l'avenir. Car l'ancien joueur du Bayern Munich arrive dans les derniers mois de son contrat, et l'OL doit désormais avancer à 100 à l'heure pour espérer finir sur le podium de la Ligue 1. Autrement dit, la venue d'un défenseur central dès le début du mercato d'hiver commence à être sérieusement envisagée, la blessure de Jérôme Boateng ayant accéléré le mouvement.