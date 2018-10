OL : Bertrand Latour annonce l'élimination de Lyon en Ligue des champions

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais joue une partie de son avenir en Ligue des champions ce mardi soir en déplacement à Hoffenheim, le club rhodanien étant en tête de son groupe et pouvant probablement valider sa qualification en cas de double victoire contre la formation allemande. Mais pour Bertrand Latour, malgré la situation actuelle l'OL aura bien du mal à continuer sa route en C1. Sur la chaîne L'Equipe, le journaliste fait une analyse sans pitié avec Lyon.

En effet, pour Bertrand Latour l'Olympique Lyonnais n'y croit pas et il dit pourquoi. « Est-ce que c’est jouable pour Lyon ? Je dis oui, mais je suis loin d’être certain que l’Olympique Lyonnais va se qualifier, et je pense même qu’ils vont rater la qualification. J’étais plutôt optimiste au moment du tirage, il y a eu le match formidable contre Manchester City, mais contre Donetsk la prestation a été très inquiétante. Je me souviens de Marseille 2007-008, ils avaient battu Besiktas, puis à Liverpool avec un but de Valbuena, tout allait bien. La configuration était un peu identique et finalement Marseille a été éliminé en finissant troisième. C’est pour cela que je me méfie des débuts de parcours qui semblent intéressants, je suis persuadé qu’ils perdront à domicile contre Manchester City, on peut mettre une croix dessus, et je suis assez pessimiste pour Lyon », a lancé le journaliste. Les joueurs lyonnais savent comment lui répondre.