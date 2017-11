OL : Benzema se voit revenir à Lyon, mais pas à l'OL

Dans : OL, Liga.

Depuis son départ au Real Madrid en 2009, Karim Benzema n’a jamais oublié l’Olympique Lyonnais et ses dirigeants.

L’attaquant formé à Lyon est effectivement resté en contact avec Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe. « C’est comme une famille », confiait-il en septembre dernier. Du coup, le président du club rhodanien ne peut s’empêcher de rêver d’un retour de l’international français. Mais qu’en pense le principal intéressé ? Interrogé par les Inrockuptibles, Benzema a confirmé qu’il ne reviendrait pas avant la fin de sa carrière de joueur.

« Revenir à l’OL ? En tant que footballeur, peut-être pas, mais je reste très attaché à la ville, a répondu le Merengue. C’est là où je me sens le mieux au monde, là où j’ai toutes mes attaches. Et quand j’ai l’occasion d’y passer, j’aime voir Jean-Michel Aulas ou Bernard Lacombe. Ce sont des personnes que je respecte énormément et qui ont été très importantes pour moi au début de ma carrière et à mon arrivée à Madrid. Je ne les oublie pas. » Rappelons que Benzema n’a jamais caché sa volonté de terminer sa carrière au Real.