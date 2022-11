OL : Benzema salué par « des cocus », scandale en direct

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Karim Benzema a présenté son Ballon d'Or aux supporters lyonnais, vendredi soir à la mi-temps du match OL-Nice. Et cela n'a pas été du goût de tout le monde.

La fête a été belle, mais elle n’a pas été totale pour la dernière sortie de l’équipe de Laurent Blanc avant la longue pause imposée par la Coupe du Monde. En effet, si le retour de Karim Benzema à Lyon a donné lieu à de superbes scènes de joie, les performances sportives de l’Olympique Lyonnais n’étaient pas à la hauteur de la carrière de KB9, lequel va désormais tenter avec l’équipe de France d’ajouter une ligne de plus à son incroyable palmarès. En attendant, cette présentation du Ballon d’Or sur la pelouse du Groupama Stadium par l’ancien enfant chéri de Gerland n’a pas été du goût de tout le monde. Et au micro de RMC, dans l’After Foot, Jonatan MacHardy s’est lâché et a dit tout le mal qu’il avait pensé de cette séquence pourtant très appréciée par le public lyonnais. Pour le journaliste, les supporters de l’OL se sont ridiculisés.

Karim Benzema salué à Lyon, ça le scandalise

Et Jonatan MacHardy de tirer à boulets rouges sur cette organisation qui selon lui arrive au pire moment pour l’Olympique Lyonnais, même si le membre de l’After est conscient que ses propos preuve étonner. « Je risque de choquer beaucoup de gens, mais moi je trouve que l’attitude des supporters lyonnais par rapport à Karim Benzema au Groupama Stadium c’est une attitude de cocu. Il célèbre un mec qui a été formé à l’OL, mais qui a dit cette semaine qu’il ne reviendra pas jouer pour toi. Il faut se respecter. On a déjà eu ça au Vélodrome quand une frange des supporters acclamait Didier Drogba quand il revenait, alors qu’il disait qu’il allait revenir et qu’il n’est jamais revenu. Le club doit être plus fort que les joueurs, et même si un joueur a été formé au club et qu’il a gagné la pelouse, il n’a aucune raison d’être sur la pelouse si la même semaine il a dit qu’il ne reviendrait pas jouer pour le club. Je ne comprends pas l’attitude des supporters lyonnais de dire « bravo Benzema », ils devraient plus être en pâmoison devant Alexandre Lacazette qui est revenu libre à Lyon avec 14 matchs et 8 buts, même si tout n’a pas été parfait », a lancé, en direct sur l’antenne de RMC, celui qui est ouvertement supporter de l’Olympique de Marseille.