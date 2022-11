Lacombe a remis le ballon d'or à Benzema, le Parc OL aux anges

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema a reçu un hommage appuyé de tout l'OL et de tout un stade pour OL-Nice ce vendredi. Le point d'orgue étant la mi-temps avec une remise du ballon d'or par Bernard Lacombe sur la pelouse du stade.

L'enfant du pays est de retour, prêt à montrer toute sa gratitude pour l'OL. Karim Benzema est venu présenter son ballon d'or au Groupama stadium pour ce OL-Nice. A la mi-temps du match, il a reçu une haie d'honneur de la part d'anciens formateurs et membres du staff : Armand Garrido, Robert Duverne entre autres. Le joueur du Real Madrid a ensuite reçu le ballon d'or des mains de son aîné, Bernard Lacombe, avant de chaudes embrassades entre les deux grands attaquants lyonnais. Une superbe scène devant un public conquis par cette scène et le spectacle sons et lumières qui l'entourait.