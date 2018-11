OL : Traoré éjecté du groupe, Genesio n'a pas supporté

Dans : OL, Ligue 1.

La raison de l'absence de Bertrand Traoré au sein du groupe de l'Olympique Lyonnais pour le déplacement de samedi à Guingamp est désormais connue.

Memphis, Dembélé, Terrier, Cornet... mais pas de Bertrand Traoré. Placé dans la liste des absents dans le groupe de Bruno Genesio en vue de la treizième journée de Ligue 1 face à Guingamp, l'international burkinabé n'ira donc pas en Bretagne ce week-end. Pas à cause d'une blessure ou tout autre motif de la sorte, puisque l'entraîneur des Gones a tout simplement fait le choix de laisser l'attaquant de 22 ans sur le bord de la route. Une théorie confirmée par Bilel Ghazi.

« Bertrand Traoré non convoqué ! Son attitude lors de son entrée face à Hoffenheim, et plus particulièrement sa grossière erreur de marquage sur l’égalisation, ont irrité en interne. D’autant que ce manque d’implication collective et défensive constitue une récidive cette saison », a lancé, sur Twitter, le journaliste de L'Equipe, qui confirme donc bien que Genesio a sanctionné Traoré, auteur également d'une très mauvaise entrée en jeu face à Bordeaux lors du dernier match de championnat. Pour éviter le jamais deux sans trois, le coach de l'OL a tranché dans le vif, afin de faire réagir son ailier, qui aura le temps de gamberger en sélection avec le Burkina-Faso durant la trêve internationale de novembre...