OL : Benzema dit non à un retour à Lyon

Dans : OL.

Dans une longue interview accordée à L’Equipe, Karim Benzema a évoqué l’Equipe de France mais également un potentiel retour à Lyon.

Depuis près d’un an, le potentiel come-back de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais est dans les esprits des supporters rhodaniens. A l’apogée de sa carrière, l’attaquant du Real Madrid n’a cependant pas l’intention de revenir dans son club formateur, tout du moins pas à court terme. Dans une interview à L’Equipe publiée ce mardi, « KB9 » a confirmé son intention de rester au Real Madrid. Un retour à Lyon n’est donc pas d’actualité, même si Karim Benzema continue de suivre avec la plus grande attention les résultats de l’OL, battu dimanche soir par Nice et qui ne disputera pas la phase de groupes de la Ligue des Champions la saison prochaine.

« Je regarde leurs matches dès que je peux, quand je ne joue pas en même temps. Parfois j'ai Bernard Lacombe au téléphone ou le président Jean-Michel Aulas par message. Toute ma famille et mes amis sont ici. Ils ont fait une bonne saison mais ils ont perdu trop de points contre des petites équipes et dans des moments clés. C'est à ces moments-là que leur non-qualification pour la Ligue des champions s'est jouée. Je suis déçu pour eux. J'espère qu'ils iront gagner la Ligue Europa. Vu là où je joue aujourd'hui, et là où je place mes objectifs... À Lyon, j'aimerais que ce que j'ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l'instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c'est différent » a lâché Karim Benzema. Sous contrat avec les Merengue jusqu’en 2022, l’attaquant de l’Equipe de France est en passe de prolonger d’une saison supplémentaire selon la presse espagnole. Un nouveau bail qui rendra encore plus compliqué son éventuel retour à l’Olympique Lyonnais dans le futur.