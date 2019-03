OL : Aulas va aimer cet indice mercato lâché par Nabil Fekir

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

« On laissera partir un seul joueur de ceux qui sont sollicités, je ne sais pas lequel. Mais on fait un gros gros effort pour essayer de convaincre Nabil Fekir, qui est notre Champion du monde et qui sort de l’académie, de rester ». Invité de Téléfoot dimanche, Jean-Michel Aulas confiait que l’une de ses priorités du mercato estival était de conserver Nabil Fekir au mercato. Dans le viseur de plusieurs clubs anglais, l’international français aura forcément des sollicitations cet été. Néanmoins, il semble également envisager de rester une saison supplémentaire dans la capitale des Gaules.

C’est tout du moins ce qu’il a laissé sous-entendre lors d’une interview pour le site officiel du club, où il affirme qu’il veut remporter un trophée avec Lyon avant de partir. « Les rumeurs font parties d’un mercato. C’est normal. Je suis bien ici. J’ai comme objectif de remporter un titre à Lyon. Je donne le maximum en tout cas » a confié le champion du monde. Reste maintenant à savoir si l’équipe de Bruno Genesio est en mesure de remporter un titre (C1 ou Coupe de France) dès cette saison. Si tel était le cas, alors un départ de Nabil Fekir deviendrait, malheureusement pour Jean-Michel Aulas, envisageable. Dans le cas contraire, l’espoir serait permis de conserver le capitaine de l’OL.