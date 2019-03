OL : Lyon bosse à une offre irrefusable pour garder Nabil Fekir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Au mercato d'été 2018, l'Olympique Lyonnais avait accepté le principe d'un départ de Nabil Fekir, le joueur ayant même trouvé un accord avec Liverpool avant de filer rejoindre l'équipe de France pour préparer le Mondial en Russie. Mais, finalement les Reds ont renoncé à faire venir Nabil Fekir, ce dernier continuant donc sa route sous le maillot de son club formateur. Mais forcément, le prochain marché estival des transferts pourrait voir de nouvelles offres débarquer sur le bureau de Jean-Michel Aulas.

Cependant, le président de l'Olympique Lyonnais l'a annoncé ce dimanche sur TF1, il va tout mettre en oeuvre afin que Nabil Fekir, qui a encore un an de contrat avec l'OL, prolonge son engagement et reste une saison de plus. « On laissera partir un seul joueur de ceux qui sont sollicités, je ne sais pas lequel (...) Mais on fait un gros gros effort pour essayer de convaincre Nabil Fekir, qui est notre Champion du monde et qui sort de l’académie, de rester. Alors qu’il était quasiment acquis qu’il puisse partir », a prévenu Jean-Michel Aulas, visiblement décidé à faire le maximum afin d'éviter le départ de son milieu offensif. Nabil Fekir, qui avait mal vécu le fiasco avec Liverpool, sera peut-être décidé à prolonger son contrat à Lyon pour vivre un été plus tranquille.