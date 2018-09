OL : Ce reproche de Genesio, Memphis ne va pas en revenir

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire en pointe contre l'OM, Memphis Depay n’a pas réalisé un bon match, malgré la prestation offensive de son équipe.

Installé comme un véritable n°9 en dépit du transfert de Moussa Dembélé en provenance du Celtic Glasgow, l’international néerlandais a énormément progressé dans son jeu collectif selon Bruno Genesio. « Un peu trop » à en croire l’entraîneur rhodanien, tout de même très satisfait de l’évolution de l’ex-buteur de Manchester United dans la capitale des Gaules.

« Concernant Memphis, on sait de quoi il est capable. Je trouve qu'il a énormément progressé dans son investissement collectif. Il fait beaucoup d'efforts qui ne sont pas assez reconnus. Parfois, il en devient même trop collectif (rires). Il faut qu'il garde son talent et ses gestes de génie. C'est une belle progression de le voir être beaucoup plus tourné vers l'équipe » a confié Bruno Genesio en conférence de presse. Désormais, la question est de savoir si Memphis enchaînera avec une nouvelle titularisation, car Bruno Genesio a promis un petit turn-over pour le match à Dijon, mercredi.