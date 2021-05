OL : Aulas soutient Garcia comme la corde soutient le pendu

Dans : OL.

A la veille du match Monaco-Lyon, Jean-Michel Aulas a évoqué l'avenir de Rudi Garcia au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à sacrifier l’entraîneur de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais à quelques matchs de la fin de saison, mais le propriétaire de l’OL se fait plus prudent lorsqu’il s’agit de la formation masculine. Arrivant en fin de contrat avec le club rhodanien, Rudi Garcia affirme que son avenir sera décidé après la 38e journée de Ligue 1, une version des faits confirmée par Jean-Michel Aulas. Mais c’est une évidence, l’avenir de l’ancien coach de l’OM n’est pas en position de force au moment de faire valider son bilan à l’Olympique Lyonnais. Et même si c’était finalement le cas, il n’est pas certain que Rudi Garcia obtiendra une prolongation. Invité de Canal+ avant le déplacement de l’OL à Monaco dans ce qui sera une finale pour Memphis Depay, JMA est resté flou sur la situation de son technicien, mais il n’a pas montré non plus un enthousiasme débordant à l’idée de le conserver.

Reprenant son cheval de bataille habituel, le président de l’Olympique Lyonnais ne veut rien dire, mais a visiblement déjà une petite idée sur l’avenir de Garcia. « Quoiqu’il arrive, on va jouer pour la 24e fois consécutive en Coupe d’Europe, je ne compte pas la saison dernière où le championnat a été arrêté et on a été éjecté de manière anormale. Rudi Garcia ? Je l’avais dit, les 4 matches qui arrivent sont extrêmement décisifs, et si on peut apporter des réponses sur le plan de la qualité de jeu et la qualification en Champion’s League, tout est possible. Cela ne veut pas dire que Rudi sera là quoiqu’il arrive. Si j’ai pensé à la suite ? Évidemment, on imagine toutes les hypothèses et la meilleure sera choisie », a précisé Jean-Michel Aulas, qui ne soutient pas énormément son entraîneur à cet instant de la saison.