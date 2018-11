OL : Aulas se charge d’annoncer la mauvaise nouvelle

Dans : OL, Ligue 1.

Très satisfait par le résultat tout en reconnaissant que la manière n’avait pas vraiment été au rendez-vous, Jean-Michel Aulas a évoqué l’ambiance survoltée de ce derby qui compte tellement pour les supporters.

Ces derniers sont donc satisfaits d’avoir vu leur équipe prendre les trois points, et ils rêvent désormais d’enfin enchainer deux gros résultats positifs avec une bonne performance face à Manchester City. Après la victoire en Angleterre à l’aller, le Groumama Stadium poussera à fond derrière son équipe. Mais, comme c’était le cas face à Hoffenheim, l’Olympique Lyonnais a tranché et a décidé de remettre les filets derrière les buts.

Ce dispositif qui gêne tout de même la visibilité a été mis en place afin d’éviter tout débordement, alors que l’OL est suivi de près par l’UEFA et risque un nouveau match à huis clos en cas d'incidents. Et visiblement, Jean-Michel Aulas n’a souhaité prendre le moindre risque. Car si aucun accrochage majeur n’a eu lieu face à Saint-Etienne, des boulettes en papier ont été jetées et des pétards ont résonné, notamment lorsque les Stéphanois s’approchaient. Résultat, face à Manchester City, les filets seront de nouveau présent, histoire d’éviter toute mesure de l’UEFA à l’encontre de l’Olympique Lyonnais.