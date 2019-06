OL : Aulas reçoit une offre XXL, sa réponse est bluffante

Dans : OL, Mercato.

Désireux de limiter au maximum le nombre de départs, Jean-Michel Aulas se sait en position de force en cette première partie du marché des transferts.

Le président de l’Olympique Lyonnais a validé le transfert de Ferland Mendy, et a offert un bon de sortie à Tanguy Ndombélé. Ce dernier devrait faire l’objet du deal de l’été dans le Rhône, mais rien n’est encore fait. Le milieu de terrain français a fait savoir que quitter Lyon n’était pas une obligation, et son club compte bien en profiter pour faire monter les enchères comme jamais. C’est ainsi que Soccer Link confirme l’énorme appétit de JMA dans ce dossier.

Trois clubs ont en effet lâché 60 ME pour tenter de faire craquer l’OL, sans succès jusqu’à présent. Il s’agit de Tottenham, la Juventus Turin et Manchester United. Aucune réponse positive n’est tombée, pour la simple et bonne raison que les dirigeants lyonnais demandent officiellement 90 ME pour lâcher leur milieu de terrain. La concurrence devrait aider à s’en approcher, même s’il n’est pas certain que les offres déjà copieuses pour Ndombélé grimpent encore de 50 %. Mais Jean-Michel Aulas a de quoi être confiant, son joueur a encore un long contrat, et les clubs candidats à sa venue ont des moyens financiers de circonstances. En tout cas, si le transfert devait se conclure, cela ne ferait aucun doute qu’il s’agirait de la plus grosse vente de l’histoire de l’OL.