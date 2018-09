OL : Aulas ne veut pas d’un entraîneur étranger et s’explique

Dans : OL, Ligue 1.

Pris à partie par un supporter le week-end dernier, Bruno Genesio traverse un passage difficile à l’Olympique Lyonnais.

Au-delà de l’incident évoqué, l’entraîneur des Gones est régulièrement critiqué par les fans qui ne l’estiment pas assez compétent. A sa place, beaucoup de fidèles du Groupama Stadium aimeraient plutôt voir un grand nom. Une hypothèse que le président Jean-Michel Aulas a un temps envisagée, avant de choisir une autre stratégie.

« Je ne pense pas que l'arrivée d'un coach étranger serait la meilleure des choses. Je n'en ai jamais eu à Lyon, par conviction, a répondu le dirigeant du club rhodanien dans L’Equipe. Et quand 50 à 70 % de l'effectif vient du centre de formation, je pense qu'on a intérêt à avoir un entraîneur qui a un ADN OL. » Et l’affluence en hausse depuis le changement de stade le prouve.

Une tendance difficile à inverser

« On était à 22-23 000 personnes de moyenne à Gerland, là on est plutôt à 50 000, a comparé JMA. Ça veut dire qu'il y a un renouvellement absolu. Dans ce renouvellement, il y a un certain nombre de jeunes qui, avec Bruno, sont partis sur une idée négative a priori. Bruno est arrivé au mauvais moment. Et malgré des résultats corrects, on a du mal à rectifier complètement le tir. » Nul doute qu’un trophée cette saison pourrait changer la donne. C’est en tout cas l’objectif fixé par le président.