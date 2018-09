OL : Un titre ou la porte ? Genesio reçoit un message signé Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'a bien compris, il ne sera jamais rien pardonné à Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais étant, bien malgré lui, resté sous les feux de l'actualité durant cette courte trêve internationale. S'il soutient toujours très fermement son entraîneur face aux critiques, qu'il estime relativement injustes, le président de l'OL fait comprendre ce samedi dans L'Equipe qu'il acceptera difficilement de finir la saison sans titre, estimant avoir donné les moyens qu'il faut à Bruno Genesio pour réussir à décrocher au moins une couronne.

« La meilleure réponse, c’est de gagner quelque chose. C’est pourquoi on s’est efforcé, cet été, de donner à Bruno les moyens d’être compétitif, en France et en Europe. Les supporters voudraient changer pour gagner, mais qui a plus intérêt que moi à ce que I’OL gagne. Si un titre cette saison, c’est le minimum ? C’est la troisième "vraie” saison avec Bruno. Comme il arrive en fin de contrat, je ne voulais pas changer, Bruno a sur les épaules la responsabilité de réussir quelque chose cette année (...) Bruno est en fin de contrat, j’espère ne pas être stupide. On verra ce qu’il se passe, et on fera le bilan ensemble. Mais j’ai une grande confiance en Bruno. Et en foot, il ne faut pas trop parler, ce que je fais très mal. C'est toujours le prochain match qui est déterminant », prévient très clairement Jean-Michel Aulas avant le déplacement de l'OL à Caen.