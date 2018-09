OL : Les vrais détails de l'affaire Genesio révélés au grand jour !

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après l'apparition sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant Bruno Genesio ayant un vif incident avec des personnes à la sortie d'un restaurant lyonnais, on en sait désormais un peu plus sur les événements qui ont provoqué cette séquence assez inouïe. Selon L'Equipe, qui cite des sources anonymes, après avoir fêté son anniversaire avec des amis et sa famille dans un établissement de la capitale des Gaules, Bruno Genesio et ses proches ont décidé de rejoindre une boîte de nuit toute proche, la fille du coach de l'OL ayant insisté pour son père vienne.

Et c'est dans cette boîte, le Azar Club, que l'incident a éclaté. Apercevant Bruno Genesio, un client est venu discuter avec lui, mais la conversation s'éternisant, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a gentiment fait comprendre à son interlocuteur qu'il voulait rejoindre sa fille et ses amis. L'individu aurait alors réclamé une photo avec Bruno Genesio, et devant le refus de ce dernier, aurait fait savoir qu'il allait faire cette photo « avec sa fille », se transformant de garçon un peu lourd en gros relou de service. Le ton aurait alors subitement monté avec des invectives et un début de bagarre au point que les videurs ont fini par mettre tout le monde dehors. Et c'est là qu'aurait commencé la vidéo où l'on voit Bruno Genesio poursuivre l'individu en question en lui lançant un « je vais lui niquer sa mère ». Le quotidien sportif précise que l'homme n'était, à priori, pas un supporter de l'Olympique Lyonnais, même si pourtant il connaissait Bruno Genesio.