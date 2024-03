OL ‍: Aulas ne lâchera pas Textor sur ce dossier

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor fait ce qu'il veut avec l'Olympique Lyonnais, mais son ancien président Jean-Michel Aulas aimerait bien qu'il se calme sur certaines ventes des bijoux de famille.

Désormais plus éloigné des affaires de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas semble avoir donné son blanc seing aux agissements de John Textor. Le propriétaire américain a pris beaucoup de décisions fortes, que ce soit dans l’organigramme du club, ou dans la volonté de se séparer de tout ce qui ne touchait pas l’équipe masculine, comme l’équipe féminine vendue, la franchise OL Reign également cédée, et la nouvelle salle LDCL Arena qui est actuellement en cours de vente. De quoi engranger des revenus sans trop forcer, mais par contre cela provoque des pertes sur le long terme, la salle de l’équipe de basket de Lyon-Villeurbanne étant amenée à générer des rentrées d’argent que l’OL ne touchera donc plus une fois vendue. Un choix stratégique qui semble faire tiquer Jean-Michel Aulas, qui a notamment glissé un petit message à John Textor dans les colonnes du Progrès.

Aulas n'aimerait pas voir ça

En effet, le dirigeant historique du club rhodanien a profité de sa visite au pôle France Futsal à Lyon et il a expliqué qu’il ne comprendrait pas que l’OL abandonne aussi cette discipline où le club et la région lyonnaise sont de grands fournisseurs de talents. « Ne craignez-vous pas de voir la section lyonnaise de Futsal abandonnée à terme avec la volonté de John Textor de se concentrer sur le football ? », s’est vu demander Jean-Michel Aulas, qui espère avoir son mot à dire dans le futur choix du boss américain. « On va peser de toutes nos forces pour que les choses avancent dans le bon sens. Il me semble logique que l’OL soit, comme il l’a été plus tôt avec les féminines, un pôle précurseur d’excellence et de développement. Les structures existent, on peut attirer des partenaires. Ce serait dommage de stopper un des joyaux de l’OL », a livré celui qui est actuellement à la FFF et en charge du développement du football féminin. Une crainte légitime, et un discours qui s’entend, même si Aulas ne sera pas décideur sur le coup, et John Textor, qui n’est pas du genre à tergiverser, peut très bien décider dans les prochains mois que le Futsal à l’OL est terminé.