OL : Aulas n'ose plus virer Genesio, Rothen balance

Dans : OL, Ligue 1.

Ces derniers mois, la prolongation de contrat de Bruno Génésio est le serpent de mer qui agite l'Olympique Lyonnais.

« Bruno est un excellent entraîneur, quelqu'un de bien, quelqu’un de loyal. La meilleure solution, sous réserve qu'on enchaîne de bons résultats, ce serait qu’il reste. Il fait du très bon boulot ». Mercredi, en marge de la victoire de l'OL contre Caen en Coupe de France (3-1), Jean-Michel Aulas a été clair par rapport à l'avenir de Bruno Génésio. En cas de bonnes performances en L1, en Coupe et en Ligue des Champions jusqu'au 31 mars prochain, le coach des Gones sera prolongé, alors que son contrat arrive à expiration en juin. Mais d'après Jérôme Rothen, ce choix serait une erreur pour Lyon. Selon le consultant, le club rhodanien ne doit pas renouveler le bail de son entraîneur, car ce dernier a déjà tiré le maximum de son équipe depuis son arrivée en 2015.

« Genesio a fait de très bonnes choses à Lyon. Il a fait progresser le club. Les résultats en championnat sont raisonnables. Toujours en Ligue des Champions. C'est ce que lui demande son président. Cette année, ça régresse en termes d'écart avec le PSG. Ce n'est pas facile de lutter avec Paris. Mais avec les moyens financiers de l'OL, tu ne dois pas avoir un tel écart après 26 journées. Il y a eu des déconvenues en Europa League ces dernières années. Cette saison, en Ligue des Champions, malgré un parcours compliqué, tu t'es offert un bon match contre Barcelone. Ce que je regrette c'est qu'Aulas mette Genesio en avant, en parlant de tactique, de causeries, de réactions... Dans ce cas, il fallait le prolonger avant. Et il n'y a pas de débat. Il attend le retour de Barcelone. C'est compliqué de virer un entraîneur. Le planning n'est pas bon, car après mars, il restera deux mois de championnat. L'OL lutte avec l'OM et l'ASSE pour le podium. Il peut y avoir une démobilisation, de Genesio, des joueurs... C'est le grand bordel. Ils auraient dû attendre la fin de saison. Pour dire : 'merci pour ce que tu as fait Bruno, maintenant, on passe un autre cap'. Genesio a fait son temps à l'OL », a balancé, sur RMC, l'ancien joueur de Paris, qui pourrait être suivi du côté de Lyon, vu que le nom de Jorge Jesus revient avec insistance ces dernières heures.