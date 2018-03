OL : Aulas ironise sur le PSG, Riolo le clashe

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Mardi soir, Jean-Michel Aulas avait souhaité bonne chance au Paris SG au nom du patriotisme, mais 24 heures plus tard, le président de l'Olympique Lyonnais s'est fait beaucoup plus caustique en évoquant l'élimination du club de la capitale face au Real Madrid. Via Twitter, et après s'être échauffé les doigts en démolissant un ancien joueur de l'OL et en vantant les qualités de l'avion qui a transporté ses joueurs à Moscou, Jean-Michel Aulas a rappelé que son club avait un palmarès européen supérieur au PSG.

« Pour battre Madrid, l’OL conseille au PSG de faire comme... l’OL oui car l'OL c déjà depuis 1987: 7 fois 1/4 de finale Uefa (4+ 3) Et 2 fois 1/2 finale Et 21 participation de suite en Coupe d'Europe ce qui en fait le Club français recordman du nombre de match Eurp », a lancé le patron de l'Olympique Lyonnais. Une remarque qui a valu une réponse signée Daniel Riolo en personne. « Que chacun continue de tirer de son côté la minable couverture de nos petits résultats européens ! On va bcp avancer. Bravo », a rétorqué le grand ami de Jean-Michel Aulas. Quelque chose nous dit que le débat à distance ne va pas en rester là.