OL : Aulas ferme la porte du mercato au nez des plus grands clubs !

Les supporters de l'Olympique Lyonnais connaissent depuis longtemps Houssem Aouar, et ils ne sont donc pas vraiment surpris de la montée en puissance du milieu de terrain de 19 ans. Mais le grand public a lui probablement été scotché par celui qui a ramené l'OL à la vie dimanche à Amiens, égalisant d'abord avant de marquer le but de la victoire dans les ultimes secondes.

De quoi évidemment remettre les projecteurs sur un joueur que plusieurs grands clubs européens ont déjà à l'oeil, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais ayant une réputation qui n'est plus à faire. Alors que l'on parle toujours de l'intérêt énorme du FC Barcelone pour Houssem Aouar, et que récemment Liverpool est venu aux renseignements, Jean-Michel Aulas le dit et le répète sa pépite du milieu de terrain n'est pas à vendre. « L’OL n’a pas du tout l’intention de le lâcher », prévient une nouvelle fois, dans Le Parisien, le président de l'Olympique Lyonnais. A bon entendeur salut...