OL : Aulas fait le radin, son meilleur joueur va partir

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a aussi un dossier sur le feu qui ne rentre pas tout à fait dans cette catégorie.

Il s’agit de la prolongation de contrat d’Anthony Lopes, qui n’a plus qu’un an de contrat, et ne trouve pas d’accord à son goût pour signer. Trop gourmand selon Jean-Michel Aulas, le Franco-Portugais s’expose à un départ libre en juin 2020, sachant qu’il ne devrait pas être transféré. Et à son sujet, le président de l’OL ferait bien se dépêcher de boucler ça prévient Eric Di Méco, sans quoi le club rhodanien va perdre celui qui est tout simplement le meilleur joueur de l’équipe.

« Lopes, c’est le meilleur élément de l’équipe, il mérite le meilleur salaire. Là, le président Aulas nous dit n’importe quoi ! Il nous explique qu’ils ont proposé un salaire que jamais aucun gardien international de Lyon n’a touché. Donc il parle de Coupet et de Bats. Mais l’économie a changé. Il va peut-être vendre Ndombele pour 80 ME. Il y a 10 ans, il l’aurait vendu 10-15 ME. Eh ben, les salaires ont suivi. Le problème, c’est que ça va faire comme Rabiot. Il va aller au clash avec son gardien. Derrière, il va mettre 30 ME sur un autre et lui donner 500 000 par mois. Quand il va faire les comptes, il va perdre des sous, comme Paris avec Rabiot, vu que le PSG a recruté Paredes pour 50 ME… », a comparé le consultant de RMC, persuadé qu’Aulas effectue une erreur grossière en hésitant à proposer un très gros contrat à Anthony Lopes.