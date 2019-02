OL : Aulas et le budget du PSG, Pierre Ménès en remet une couche

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Régulièrement ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas s’est plaint du budget de Paris, lequel fausse totalement l’équité du championnat selon lui.

Mais il est rare que le président de l’Olympique Lyonnais fasse l’unanimité en tenant ce genre de propos. Notamment car les Gones ne performent pas face aux plus petites équipes de Ligue 1, ce qui empêche automatiquement l’OL de rivaliser avec le PSG. Sur Twitter, Pierre Ménès a ainsi lancé une petite pique à Jean-Michel Aulas, rappelant qu’il devait déjà se préoccuper des performances de son équipe face à des équipes comme Nice, avant de « chouiner » publiquement sur les moyens colossaux de Paris.

« Aulas peut pas chouiner sans cesse sur le budget du PSG et de faire cogner deux fois par Nice qui a 7 fois moins de budget que l’OL. Tu prends 0 point contre Nice un contre Reims tu fais nul à Caen et à Toulouse… On parle pas des perfs du psg mais des contre perfs de l’OL ou paris n’a rien à voir » a lancé le journaliste de Canal Plus sur Twitter. Difficile de donner tort à ce dernier, tant l’OL a rencontré de grosses difficultés face à des petites équipes en Ligue 1 depuis le début de la saison. Ce qui n’est évidemment pas du ressort de Paris, et de son budget XXL…