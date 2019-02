OL : Aulas est un menteur, Herrera ne rêve pas de l'OL la nuit

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

« C’est vrai qu’Hector et sa famille rêvent de venir à Lyon et l’OL : j’ai confiance en lui ». Sur son compte Twitter il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas officialisait la volonté de l’international mexicain Hector Herrera de s’engager avec l’Olympique Lyonnais cet été. Libre dans six mois, le capitaine du FC Porto représenterait un renfort de taille pour le club rhodanien, d’autant que Tanguy Ndombele et Houssem Aouar vont être très courtisés. Mais selon les informations obtenues par le journal A-Bola, Hector Herrera est loin de rêver de l’OL…

En effet, la publication portugaise affirme avoir contacté des proches du Mexicain, lesquels auraient été très surpris des propos tenus par Jean-Michel Aulas sur Twitter. En réalité, Hector Herrera n’aurait pas encore pris de décision définitive concernant son avenir : prolonger à Porto, ou faire ses valises dans six mois. Le feuilleton est donc loin d’être fini, et Jean-Michel Aulas devra multiplier les efforts pour convaincre le n°16 de la sélection mexicaine. Car pour l’heure, il est, selon la version de la presse portugaise, encore très loin d’être conquis par l’Olympique Lyonnais, malgré le beau parcours du club rhodanien en Ligue des Champions cette saison.