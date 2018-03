OL : Aulas est trop fort, c'est l'ancien taulier de l'OL qui l'avoue

Dans : OL, Ligue 1.

Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas fait l’actualité en raison de son tweet visant des journalistes présents dans l’avion de l’OL après le match face à Moscou.

Une polémique de plus pour le président rhodanien, qui commence à les collectionner. Mais personne ne s’y trompe : cela a souvent pour but d’enlever de la pression à son équipe et de concentrer l’attention médiatique. Une technique appréciable pour les joueurs, comme l’a confié Corentin Tolisso dans les colonnes de So Foot. Selon l’international français, Jean-Michel Aulas est un président « hors-pair » qui dégage « un vrai truc ».

« Ce que fait Aulas à l'OL, c'est incroyable. Il est parfait dans sa manière de gérer l'équipe. Avec lui, on a appris à défendre les couleurs de Lyon quoi qu'il arrive, à toujours être fiers d'être Lyonnais. À une époque où c'était plus difficile, je pense qu'il faisait exprès de faire des déclarations-chocs pour que la pression retombe sur lui plutôt que sur nous. Chaque fois que ça arrivait, je me disais : « c'est un président hors pair ». Il dégage un vrai truc » s’est enflammé le milieu de terrain du Bayern Munich, totalement fan de son ancien président. Des déclarations qui devraient flatter le principal intéressé…