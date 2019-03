OL : Aulas est accroc à Twitter... et il l'assume à 100 % !

Dans : OL, Ligue 1.

Très présent dans les médias, Jean-Michel Aulas communique également beaucoup via les réseaux sociaux et plus précisément sur Twitter. Un peu trop au goût de certains supporters de l’Olympique Lyonnais, qui lui reprochent régulièrement ses prises de position et son activité débordante sur le réseau à l'oiseau bleu. Néanmoins, le dirigeant de 70 ans estime que les réseaux sociaux sont de formidables outils de communication, et qu’il serait bête de s’en priver. Et les mauvaises langues n’ont qu’à bien se tenir, car le président de l’OL affirme parfaitement maîtriser ce mode de contact parfois musclé…

« Je reconnais que je devrais parfois réagir moins vite sur Twitter, qui est un mode de communication formidable. Les dirigeants qui s’en privent sont des has been. Il faut accepter certains écarts, et c’est un outil que je maîtrise, je m’en sers pour valoriser des actions ou dénoncer des abus, comme le sexisme envers le foot féminin » a confié Jean-Michel Aulas dans les colonnes de France Football. Des déclarations qui devraient faire rire jaune la plupart des supporters de l’Olympique Lyonnais, qui aimeraient parfois plus de discrétion de la part de « JMA ». Quitte à ce qu’il soit un peu moins présent sur Twitter à certains moments de la saison.