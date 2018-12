OL : Aulas cartonne l'agent de Lopes avant le mercato !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais dans un an et demi, Anthony Lopes n’a toujours pas prolongé son bail avec le club rhodanien. La faute à qui ? Interrogé par RMC Sport ce lundi soir, Jean-Michel Aulas a clairement pointé du doigt le représentant du Portugais. Sans trop en dire, le boss de l’OL a laissé sous-entendre que l’entourage du gardien lyonnais était bien trop gourmand.

« Lopes souhaite rester. Nous prenons notre temps pour trouver une bonne solution pour garder Anthony. Il lui reste un an et demi de contrat. Néanmoins, je conseille à Anthony Lopes de modérer un petit peu son agent afin que nous trouvions une solution pour le prolonger. Nous allons très bientôt nous mettre tous autour d’une table pour discuter » a expliqué un Jean-Michel Aulas très attaché à son gardien de but, mais qui ne fera pas n’importe quoi avec la masse salariale de son club. Au risque de perdre Anthony Lopes ? De toute évidence, cela bougera cet été autour de celui qui était vice-capitaine de l’OL la saison dernière.