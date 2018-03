OL : Aulas accuse un journal d'être odieux avec Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Quand Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais sont attaqués dans les médias, la réponse ne tarde en général pas. Le président rhodanien n’a pas du tout aimé la Une et les contenus de l’édition du samedi du Progrès, et il l’a fait savoir. Dans le journal régional, Bruo Genesio et l’OL en ont pris pour leur grade avec des articles salés nommés « La glissade de Bruno Genesio » ou « L’OL s’enfonce dans la nuit ». Et Jean-Michel Aulas n’a pas laissé passer ce qu’il juge comme des attaques infondées et basées sur des résultats pas si catastrophiques que cela selon lui. Ainsi, le président de l’OL refuse de parler de crise malgré la mauvaise série et l’élimination à Caen en Coupe de France cette semaine.

« Comment qualifier vos titres et articles de ce jour qui sont indignes et injustes ? L'OL vient de perdre un match de Coupe à l'extérieur contre le cours du jeu, mais va jouer le 1/8e de finale d'uefa contre Moscou. Et est quatrième de L1 #manquederespect. Pourquoi attiser la haine : avant Caen perdu d’un souffle, l'OL avait éliminé Nancy, Monaco, Montpellier toujours à l'extérieur, venait de se qualifier et jouer en semaine à Villarreal, jouer sans Nabil ni Mariano : vous êtes odieux ! Injustes ! Pourquoi attiser la haine alors que l'OL est en compétition pour le podium et la Coupe d'Europe. Si vous étiez à Nice, St. Etienne, Bordeaux, Rennes, Nantes ou Marseille, tireriez-vous dans le dos de votre équipe de la sorte ? » interroge ainsi Jean-Michel Aulas, pas du tout satisfait que la presse régionale parle en mal de son club. Néanmoins, cette dernière sortie sur les réseaux sociaux n’a pas non plus convaincu les suiveurs de l’OL, qui ont vertement fait savoir au président lyonnais qu’ils avaient pour autre ambition que d’être comparé à Nantes, Nice, Bordeaux… ou Saint-Etienne.