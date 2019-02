OL : Aulas accuse le mercato de pourrir Lyon et il se fâche !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Nous ne sommes qu’au mois de février et visiblement, le mercato est déjà dans beaucoup de têtes du côté de l’Olympique Lyonnais.

C’est tout du moins l’avis d’un Jean-Michel Aulas très agacé, qui ne digère pas la performance exécrable de son équipe sur la pelouse de Monaco, dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (2-0). Ainsi sur son compte Twitter, le président des Gones a rappelé à tous ses joueurs qu’il était préférable de se concentrer sur les objectifs de l’Olympique Lyonnais avant de penser à réaliser des gros transferts. Un rappel à l’ordre qui devrait dégonfler certaines têtes dans les rangs lyonnais…

« Ce match contre Monaco nous montre tout le chemin à parcourir pour atteindre tous nos objectifs. Certains joueurs sont très au-dessous de leur potentiel. Ceux qui pensent pouvoir réaliser des gros transferts en fin d’année se trompent. Il faut moins parler et donner beaucoup plus » a rappelé le président de l’Olympique Lyonnais, agacé comme jamais après le non-match de l’OL en Principauté. Il y a de quoi, notamment au vu de la première mi-temps des partenaires de Jason Denayer, amorphes et bougés comme rarement par des Monégasques bien plus mordants.