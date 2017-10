OL : Aulas a trouvé ses deux stars de la victoire à Everton

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Absent du déplacement européen à Everton, Jean-Michel Aulas n’en a néanmoins pas perdu une miette devant sa télévision, et il n’a pas mis longtemps à s’emparer de son smartphone pour féliciter son groupe. Le président lyonnais sait que son équipe a fait un grand pas vers la qualification avec ce succès qui permet de repousser Limassol et Everton pour les deux premières places. Et dans son message de félicitations, JMA a bien évidemment souligné les deux grands hommes de ce succès selon lui, Bruno Genesio et Nabil Fékir.

@OL @W9 @M6 formidable victoire de notre OL qui vient battre sur son terrain 1 Everton surpuissant et agressif:bravo à Bruno , Nabil et l'OL — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 19 octobre 2017