OL : Aucune réaction de Lyon à l'affaire Genesio pour une raison simple ?

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où l'on voit, ou plutôt on devine, Bruno Genesio courant derrière une personne qui vient d'insulter sa fille à la sortie d'un restaurant, les soutiens sont nombreux à destination de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Mais le silence total de l'OL dans cette affaire ne manque pas d'étonner. Pourtant, si l'on en croit Le Parisien, le club de Jean-Michel Aulas a définitivement choisi de ne pas réagir pour une raison relativement simple. « Son club, ce lundi matin, comptait envoyer un communiqué de soutien à son coach, mais a préféré finalement s'abstenir afin de ne pas donner trop de publicité à ces débordements », explique le quotidien.

Sauf que nous sommes en 2018 et que les réseaux sociaux ont déjà fait une publicité autrement plus énorme à cette affaire qu'un simple communiqué de l'Olympique Lyonnais. Surtout que du côté de l'OL, on est plutôt prompt à réagir pour toutes les rumeurs et les histoires qui concernent le club. Reste à savoir ce que Bruno Genesio pense de tout cela et s'il supportera longtemps ce genre de dérapages de la part de certains pseudo-supporters qui se croient visiblement tout permis.