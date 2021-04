OL : Attaqué par Aulas et Garcia, un journaliste se rebelle

Dans : OL.

Présent ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia s’en est pris à un journaliste qu’il avait dans son viseur. Puis c’est le président Jean-Michel Aulas qui a pris le relais sur Twitter, provoquant la réaction du spécialiste ciblé.

Ça sentait le règlement de compte lors du point presse de Rudi Garcia. Cinq jours après la défaite contre Lille (2-3), durant laquelle Maxence Caqueret avait réalisé une excellente performance, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été interrogé par Hugo Guillemet, qui souhaitait savoir si le technicien regrettait d’avoir remplacé son milieu de terrain pendant la partie. Mais le journaliste n’a pas eu le temps de terminer sa question puisque son interlocuteur semblait impatient d’en découdre.

Garcia cartonne un journaliste !

« Hugo Guillemet, le grand manipulateur de statistiques ! Vous pouvez me dire le nombre de matchs qu'avait fait Maxence Caqueret quand je suis arrivé en octobre 2019 s'il vous plaît ? Vous êtes journaliste, vous travaillez donc c'est quoi le nombre de matchs de Maxence Caqueret avec l'OL s'il vous plaît ? », a insisté Rudi Garcia, face à notre confrère qui ignorait évidemment la statistique. « Eh bien vous irez travailler et vous me reposerez la question, a lâché le coach, avant de s’adresser aux autres journalistes dans la salle. Une autre question ? Ça devient froid dans l'assistance. » Puis Rudi Garcia s’est comme vanté d’avoir lancé Maxence Caqueret avant de l’encenser.

Aulas en remet une couche

Pas de quoi vexer Hugo Guillemet qui a simplement répondu sur Twitter. « Pas étonné, il voulait me mettre le headshot depuis longtemps, a-t-il réagi. Il attendait juste le bon moment. Mais tout va bien, je suis bien élevé. » Sauf que le président Jean-Michel Aulas en a rajouté une couche. « Pas sûr que vous soyez bien élevé, a osé le dirigeant. Par contre je suis certain que vous cherchez à nuire à Rudi Garcia,pour des raisons qui elles sont malhonnêtes ! L’OL a 67 points et peut à nouveau (24e fois) se qualifier pour une coupe d’Europe : soyez un vrai journaliste plus objectif ! »

Cette fois, le spécialiste l’a mal pris, et on peut le comprendre. « Je vous demande de ne pas parler de mon éducation, on ne se connaît pas, a réagi Hugo Guillemet. Je ne cherche jamais à nuire à quiconque, en revanche vous et M. Garcia m’attaquez personnellement, ça c’est un constat objectif. J’aimerais cesser de servir de levier pour remobiliser le club. » On en oublierait presque que l’OL jouera sa dernière carte dans la course au podium à Monaco dimanche soir.