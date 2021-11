OL-ASSE : Ils se sont battus pour cette pépite

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans la lutte pour obtenir les meilleurs joueurs de la région, l'ASSE a pris le dessus sur l'OL pour faire venir Aïmen Moueffek, a glissé le joueur stéphanois.

En dépit de la victoire arrachée contre Clermont, l’ASSE est toujours aussi fragile avec sa 19e place et un seul succès depuis le début de la saison. Néanmoins, Claude Puel a conservé la confiance de ses dirigeants, et l’entraineur stéphanois va certainement continuer d’aligner une équipe aussi jeune à chaque rencontre. Les joueurs du crû ont souvent leur chance, et ce n’est pas Aïmen Moueffek qui va s’en plaindre. Le milieu de terrain polyvalent, membre de la génération Gambardella qui a remporté la Coupe de France de sa catégorie en 2019, a posé ses valises à Saint-Etienne dès l’âge de 11 ans. Un pur enfant du club, qui aurait toutefois pu connaitre la même chose chez le rival lyonnais. Dans un entretien à ASSE TV, Aïmen Moueffek s’est livré à une petite confidence, expliquant que l’OL voulait aussi le faire signer quand il a décidé d’aller voir plus haut dans sa jeune carrière.

L'OL l'oublie et revient trop tard

« L'OL voulait que j'aille chez eux, Saint-Étienne aussi. Mes parents ont fait le choix de venir à Saint-Étienne et je ne le regrette pas », a souligné le jeune milieu de terrain sur la chaine TV du club du Forez. A l’époque, Moueffek avait en effet été testé par Lyon sans avoir de proposition directement. L’ASSE en avait profité pour essayer le joueur et le faire rapidement signer. Pour la petite histoire, les dirigeants de l’OL étaient ensuite revenus vers le jeune stéphanois pour le récupérer, sans réussite. Impossible de refaire l’histoire, pour un joueur qui ne veut pas mettre en perspective le classement des deux équipes ou l’importance des deux clubs à l’heure actuelle. Mais il est vrai que pour son début de carrière, Moueffek dispose d’un temps de jeu dans un club de Ligue 1 à Saint-Etienne qu’il aurait probablement été plus difficile de trouver à l’OL.