OL : ASC, ASSE, jamais Lopes n'osera faire cette comparaison

Dimanche, l’OL l’a emporté dans le money-time à Amiens grâce à un but d’Houssem Aouar dans les arrêts de jeu, quelques minutes seulement après un pénalty raté par Gaël Kakuta. Une mini-remontada qui pourrait bien servir de déclic à cet OL en manque de jus dans la dernière ligne droite de l’année 2017. Dans les colonnes du Progrès, Anthony Lopes a indiqué qu’il espérait que ce bon résultat aide l’OL pour le choc face à Marseille dimanche. Néanmoins, ne lui demandez pas de comparer une victoire en Picardie avec une déculottée infligée à l’ASSE à Geoffroy-Guichard.

« La remontada à Amiens, c’était vraiment fantastique. La communion avec tout le groupe était extraordinaire, tout le monde est allé fêter ça devant les supporters. Ce sont des moments très importants car on a besoin de tout le monde. La plus belle émotion de la saison. La plus belle émotion de la saison ? Non, la plus belle émotion a été de gagner 5-0 à Geoffroy-Guichard. Il n’y a rien de comparable… Ce succès contre Amiens doit donner de la force. Il faut continuer, ne pas s’arrêter. Il faudra se qualifier mercredi en Coupe de la Ligue afin de bien préparer l’Olympico » a lancé le vice-capitaine rhodanien dans les colonnes du quotidien régional. Pour rappel, Lyon se déplace sur la pelouse de Montpellier mercredi soir. Un déplacement périlleux face à la meilleure défense de Ligue 1 à quatre jours de la réception de Marseille…