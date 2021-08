OL : Arsenal offre un salaire explosif à Houssem Aouar

Dans : OL.

Houssem Aouar est l'un des joueurs susceptibles de remplir un peu les caisses de l'Olympique Lyonnais avant que Juninho puisse recruter des renforts. Arsenal s'active sur ce dossier, avec une offre salariale conséquente pour le milieu de terrain de l'OL.

« Houssem Aouar peut partir, c'est ça le foot moderne. Jusqu'au dernier moment, il peut partir ». Evoquant, en marge du match entre l’Olympique Lyonnais et Brest, la situation d’Houssem Aouar, Peter Bosz avait reconnu que l’avenir de son milieu de terrain pourrait s’inscrire loin de l’OL et de la Ligue 1 cet été. Alors que le joueur formé à Lyon s’apprête à débuter la saison de L1 avec son club de toujours, il y a de grandes chances que le 1er septembre il porte un autre maillot. Et ce maillot, cela devait être celui d’Arsenal, puisque de nombreux médias anglais affirment que les Gunners insistent auprès de Jean-Michel Aulas afin d’aboutir à un transfert. Cependant, l’offre transmise cette année n’est plus au niveau de la saison passée puisque désormais ce sont 30 millions d’euros qui auraient été mis sur la table des négociations.

Salaire doublé pour Houssem Aouar à Arsenal

Pour l’instant, l’Olympique Lyonnais n’a pas répondu favorablement à cette offre, préférant attendre de voir si d’autres clubs se positionnent. Mais du côté d’Arsenal, on veut prendre les devants dans l’opération et selon le Daily Star une offre salariale conséquente aurait été transmise au clan Aouar. Le tabloïd anglais affirme en effet que les Gunners sont prêts à offrir 120.000 euros net par semaine au milieu de terrain de l’OL s’il décide de s’engager avec le club londonien. Soit plus du double que ce que le joueur lyonnais gagne actuellement. De quoi forcément inciter à la réflexion, même si Houssem Aouar a également des exigences sportives. En tout cas, Peter Bosz connaît le danger et sait même d'où il vient.