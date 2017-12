OL : Arsenal et le Barça à Toulouse pour superviser Aouar

Dans : OL, Mercato, Premier League, Liga.

L'Olympique Lyonnais disputera ce mercredi soir à Toulouse son ultime match de l'année. Et à cette occasion, le TFC a reçu des demandes des places pour des superviseurs venus de Barcelone et d'Arsenal. L'Equipe explique que les deux clubs feront en effet spécialement le voyage jusqu'au Stadium afin de superviser notamment Houssem Aouar, le jeune joueur lyonnais dont on sait déjà qu'il intéresse le club catalan. De quoi forcément relancer les rumeurs concernant un joueur qui a pris une belle importance à l'OL depuis le début de la saison.