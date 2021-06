Arsenal, une décision violente pour Aouar

Dans : OL.

Souvent cité comme l'une des cibles prioritaires d'Arsenal au mercato, Houssem Aouar risque d'attendre longtemps une offre des Gunners.

A deux ans de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar ne sait pas réellement de quoi sera fait son avenir. Si l’été dernier, le milieu de terrain de l’OL semblait sur le départ, alors que Jean-Michel Aulas avait de belles offres, tout est désormais plus flou concernant le dossier Aouar. Et cela d’autant plus que Peter Bosz a déjà fait savoir qu’il comptait sur les jeunes joueurs formés à Lyon pour mener son équipe la saison prochaine. Du côté de la Premier League, un club était souvent associé à l’international, c’est bien évidemment Arsenal. Les Gunners avaient même fait une offre en 2020, mais elle n’avait pas été retenue par l’OL.

Pour Lewis Winter, qui évoque le dossier Houssem Aouar dans les colonnes du Daily Express, même si Mikel Arteta n’a pas réussi à fait signer Emi Buendia, le joueur argentin de Norwich qui était sa priorité numéro 1, le club londonien ne se tournera pas vers le joueur de l’Olympique Lyonnais. « Arsenal ne prépare pas d’offre pour faire signer le joueur de 22 ans. Aucun mouvement ne suggère que les Gunners tenteront de recruter Aouar dans les semaines à venir », explique le journaliste anglais. De quoi confirmer ce dont parlait Le Progrès il y a quelques jours, à savoir que l'OL et le milieu de terrain pourraient décider rapidement de continuer encore une année de plus, d'autant que la valeur d'Houssem Aouar s'est écroulée en l'espace d'une saison plutôt très moyenne. En prolongeant sa carrière lyonnaise jusqu'en 2022, le joueur formé à Lyon pourrait voir son prix rebondir, et l'intérêt de très gros clubs revenir.