OL : Anthony Lopes, un vrai problème pour Lyon

Auteur d'une sortie désastreuse sur Pellegri, Anthony Lopes a failli coûter cher à l'Olympique Lyonnais. S'il sait être parfois décisif, le gardien de but de l'OL a quand même un souci récurrent.

Anthony Lopes était très ému après la victoire de l’Olympique Lyonnais dimanche soir à Monaco. Le portier de l’OL était évidemment conscient de l’importance de cette victoire à Louis II, mais il savait aussi que ce succès évitait que l’on revienne trop longtemps sur le penalty qu’il avait concédé en collant un direct à Pietro Pellegri. Anthony Lopes ne doit pas être résumé à cette nouvelle bourde, car il a également réussi un arrêt de grande classe face à Willem Geubbels. Le gardien international portugais ne le masquait pas, sa copie n’était pas bonne : « Parfois, jouer avec le cœur fait faire des bêtises. » Et si les réseaux sociaux se sont enflammés concernant sa nouvelle sortie spectaculaire, Dave Appadoo estime lui que Lopes a clairement un souci mental cette saison et qu’il n’est plus du tout aussi décisif pour l’Olympique Lyonnais.

Sur la chaîne L’Equipe, le journaliste n’a pas voulu massacrer le gardien de but de l’Olympique Lyonnais, mais il admet que cela est problématique. « Anthony Lopes, je le trouve particulièrement fébrile cette saison, et on peut dire qu’il ne fait pas une bonne saison. Depuis l’automne et la polémique à Angers sur ses sorties, on a eu des retours sur le fait qu’il a été affecté par cela. Aujourd’hui, son nom est associé à kamikaze. Globalement, Anthony Lopes était quelqu’un qui faisait gagner des points à Lyon, il était dans les 2-3 meilleurs gardiens de but de Ligue 1. Cette saison, il a été impacté par cela, et il suffit de voir sa sortie ratée contre Lille, pour constater que pendant une fraction de seconde il a eu un doute. Il y a une fêlure. Il est devenu plus faillible », explique Dave Appadoo. Le gardien de but de l'OL va devoir profiter de la trêve estival pour se refaire une santé, histoire de ne plus connaître ce genre de souci la saison prochaine, Lyon ayant besoin d'un portier au meilleur niveau.