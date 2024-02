OL ‍: Anthony Lopes reste le patron, Perri va squatter le banc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a enchainé un nouveau succès en Ligue 1 en battant Nice vendredi soir au Groupama Stadium. La prestation d'Anthony Lopes a rassuré bon nombre de fans et observateurs du club rhodanien.

A Lyon, la dynamique est très bonne depuis quelques semaines. Le maintien est de plus en plus proche avec l'apport satisfaisant des recrues hivernales. L'OL peut avancer sereinement et aussi se satisfaire du niveau affiché par certains de ses cadres. Si Alexandre Lacazette est en grande forme, c'est aussi le cas d'Anthony Lopes. Critiqué en début de saison, le Portugais continue pourtant de sauver des points à sa formation. Et il écarte pour l'instant la concurrence de Lucas Perri, que l'on dit pourtant futur titulaire. Pour Ferveur Lyonnaise, Anthony Lopes doit être respecté à sa juste valeur.

Anthony Lopes envoie un message clair à la concurrence

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anthony Lopes officiel (@antholopes_officiel)

Au moment de décerner ses tops et ses flops, le site pro-OL a en effet indiqué au sujet du joueur formé au club : « Il a vraiment répondu présent dans les buts d notre équipe. Il ne sort pas le match de sa vie mais un match très sérieux et il s’interpose à plusieurs reprises face à un OGC Nice dangereux avec plus de 20 frappes en totalité. Il sort les parades qu’il faut au bon moment et il retrouve un niveau de jeu intéressant. Quel plaisir de revoir Antho à ce niveau ». Anthony Lopes terminera l'exercice en cours en tant que titulaire dans les cages lyonnaises. Il sera intéressant de voir ce qui sera décidé l'été prochain. Lucas Perri n'est pas venu faire de la figuration et souhaite prendre la place de numéro 1 à terme à l'OL. Si Lopes continue comme ça, il sera difficile de le déloger.