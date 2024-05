OL ‍: Anthony Lopes, le coup de tonnerre ‍?

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain samedi, Pierre Sage a choisi de titulariser Lucas Perri dans la cage. C’est du moins l’information rapportée par le journal L’Equipe cette semaine. Une tendance que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas confirmée ce vendredi en conférence de presse.

La réponse tant attendue est tombée cette semaine. Selon le journal L’Equipe, Pierre Sage a choisi Lucas Perri pour disputer la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain samedi. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a communiqué sa décision au Brésilien et à Anthony Lopes lors d’une discussion mercredi. Comme on pouvait s’y attendre, le choix annoncé ne fait pas l’unanimité. Beaucoup de supporters et d’observateurs y voient un manque de respect envers l’international portugais qui devrait partir au mercato estival.

🗨 « La quête d’un titre reste la quête d’un titre » 🏆



🎙 A la veille de la finale de @coupedefrance, notre coach Pierre Sage évoque l’état d’esprit du groupe après la qualification en Europa League par le biais du championnat ! 🔴🔵#OLPSG pic.twitter.com/KGL2VskplR — Olympique Lyonnais (@OL) May 24, 2024

Cette finale aurait pu lui permettre de quitter son club formateur par la grande porte. Et si cette hypothèse était toujours d’actualité ? En conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage n’a pas confirmé la tendance évoquée par le quotidien sportif. Le technicien a assuré aux journalistes qu’il n’avait toujours pas annoncé sa décision à ses deux portiers. « J’ai parlé aux gardiens mercredi, mais vous êtes en train d’interpréter ce que je leur ai dit et qui est resté entre nous », a tempéré le coach conforté pour la saison prochaine.

Perri et Lopes ne savent toujours pas

« La seule information que j’ai donnée à la presse est que j’avais parlé aux gardiens, a-t-il poursuivi. Je n’ai jamais dit de quoi nous avions parlé. Je préfère attendre encore un peu (avant d'annoncer le titulaire). » Rappelons que Lucas Perri, nommé titulaire pour la saison prochaine, a jusqu’ici disputé les matchs en Coupe de France avec succès. Tandis que son concurrent Anthony Lopes a joué un rôle important dans la remontée en championnat. Un sacré dilemme pour Pierre Sage.