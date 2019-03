OL : Anthony Lopes a perdu connaissance et ne se souvient plus de rien

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Selon Guillaume Gache, journaliste pour OL-TV, qui s'est entretenu avec Anthony Lopes après la fin du match, ce dernier se sentait nettement mieux, même s'il reste sous surveillance. Le gardien de but de l'Olympique Lyonnais, remplacé par Mathieu Gorgelin à la 33e minute de jeu après un KO dix minutes avant, a confié qu'il avait perdu connaissance et qu'une fois revenu aux vestiaires il avait vomi.

Anthony Lopes a également précisé qu'il ne se souvenait plus de rien, et notamment d'avoir demandé au médecin de l'OL de continuer le match. Bruno Genesio a précisé de son côté qu'aucun examen complémentaire n'était prévu dans la soirée, même si le gardien de but était toujours un peu sonné.